La Rai cambia la sua programmazione per l’arresto di Matteo Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel corso della giornata di oggi, lunedì 16 gennaio, abbiamo assistito a un evento atteso da molto tempo. Difatti, dopo 30 anni di latitanza, è stato arrestato questa mattina, il noto mafioso di Cosa Nostra, fermato e catturato in una clinica di Palermo dove era in cura. Dunque, la data di oggi rappresenta una data storica che impone alla Rai unadedicata. Come viene riportato sul sito di Davide Maggio, oltre all’edizione straordinaria mattutina del Tg1, in diretta con TgR Sicilia, Rai 1 concentra le trasmissioni della giornata suldila regolare. Nello specifico, questa sera – dopo la fiction Il Nostro Generale – al posto di ...

Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del Ros e dopo aver tentato una breve fuga si sarebbe arreso pochi ...Oltre ai numerosi flash nel corso della mattinata, ci sarà uno speciale di seconda serata su Rai 1, dopo la fiction "Il nostro Generale". Al posto di "Cronache criminali", uno speciale a cura del Tg1 ...