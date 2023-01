La profezia di Baiardo a novembre | “Matteo Messina Denaro è malato | potrebbe trattare per farsi arrestare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A poche ore dall’arresto di, avvenuto questa mattina alle 9.30 in una clinica oncologica privata di Palermo, risuonano le parole di Salvatore, l’uomo che all’inizio degli anni ’90 si occupò di nascondere la latitanza dei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo. In un’intervista concessa a Massimo Giletti e trasmessa nel corso della puntata di “Non è l’Arena” del 5scorso su La7,ipotizzava una trattativa sull’ergastolo ostativo che comprendesse l’arresto del boss: “Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino… che un, che presumiamo sia molto, faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi per un arresto clamoroso? Così arrestando lui, ...