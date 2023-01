La “Montagna incantata” di Davos alla prova della globalizzazione in crisi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Adal 16 al 20 gennaio va in scena lacolpita dalleconvergenti delle tensioni geopolitiche, delle problematiche economiche, delle sfide energetiche equestione ambientale. Va in scena nella nuova edizione del summit del World Economic Forum che nello slogan recita “Cooperazione in un mondo frammentato”. Un titolo azzeccato, che svela InsideOver.

la Repubblica

Esproprio tra gli applausi delladi Davos, di Klaus Schwab, dei miliardari "filantropi", tutti soci, membri o dirigenti del Forum Economico Mondiale, come lo stesso Larry Fink. ...Che dire delle ultime esternazioni di Klaus Schwab, Gran Maestro delladi Davos, portavoce del Forum Economico Mondiale (WEF), secondo cui "le persone non hanno il diritto di ... Misurina dice addio al sanatorio dei bambini asmatici, finita la storia della montagna incantata Prosegue il viaggio con Raffaele Di Palma alla scoperta degli angoli più suggestivi della penisola sorrentina. Torniamo in alta quota, sul Faito, per un’escursione lungo uno dei percorsi più suggestiv ...Il tema della 53esima edizione è la Cooperazione in un mondo frammentato. Ma il fondatore Schwab precisa: siamo in una fase di riglobalizzazione ...