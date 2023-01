La moglie muore | il marito la veglia per giorni senza riuscire a chiedere aiuto | ' Perché non mi risponde più?'

Today.it

L'hanno trovata senza vita in casa, con il marito sotto choc a vegliare su di lei. L'anziana di 87 anni, era morta da giorni e l'uomo non era riuscito a chiedere aiuto. Solo domenica, 15 gennaio, i ...VITERBO - Lae lui la veglia per ore. E' accaduto in un appartamento di via Domenico Corvi dove una donna di 87 anni è stata trovata priva di vita nel suo letto. Il marito, disorientato anche per una ... Moglie muore in casa, marito la veglia per giorni senza riuscire a chiamare i soccorsi L'hanno trovata senza vita in casa, con il marito sotto choc a vegliare su di lei. L'anziana di 87 anni, era morta da giorni e l'uomo non era riuscito a chiedere aiuto. Solo domenica, ...