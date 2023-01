La malattia di Matteo Messina Denaro | ricoverato in day hospital almeno 6 volte in due anni | “Regalava l’olio ai medici”

Il Riformista

L'arresto di Bernardo Provenzano approfondimentoMessina Denaro, lae il falso nome con cui era in cura L'arresto di Provenzano è avvenuto l'11 aprile del 2006 grazie alle ...Messina Denaro andava spesso presso la clinica Maddalena di Palermo per sottoporsi ai cicli di chemioterapia e per le cure della sua, un tumore. E' venuto più volte negli ultimi due ... La malattia di Matteo Messina Denaro e la “trattativa” per farsi arrestare: “Bonafede era... Matteo Messina Denaro andava spesso presso la clinica Maddalena di Palermo per sottoporsi ai cicli di chemioterapia ...I carabinieri stanno perquisendo la macchina è una serie di immobili. Il latitante si trovava in Sicilia certamente da diversi mesi ...