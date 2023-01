(Di lunedì 16 gennaio 2023) «È un arresto importante per lo Stato, una ferita che si rimargina dopo 30 anni. Ho sempre sostenuto chefosse qui in Sicilia perché i boss hanno potere nel loro territorio»- commenta il giornalista Giacomo Di Girolamo Direttore Tp24. Con l’arresto disi è chiusa l’era dei Corleonesi assicurando così alla giustizia uno dei boss mafiosi più spietati di Cosa Nostra. Un arresto storico attorno al quale si sono sviluppate diverse teorie una delle quali sostiene che la debolezza del boss ha fatto sì che fosse “consegnato” mentre per altri il suo arresto è frutto del trentennale lavoro delle forze dell’ordine. Chi è? «Fino ad oggi non sapevano quale fosse il suo volto, ne avevamo le sue impronte digitali ma c’era solo il ...

All'epoca Giuseppe aveva 12 anni,uscendo dal maneggio dove era andato a cavallo quando fu ... Messina Denaro, l'inquietante intervista di Baiardo a novembre: 'È malato, trattativa Stato -...... primo grande affare che cementò il binomio- politica. E sfregiato dalla latitanza ma soprattutto dalla malattia -per recarsi in un reparto oncologico di una nota clinica palermitana al ... «La Mafia stava già facendo a meno di Matteo Messina Denaro» 4' di lettura 16/01/2023 - Una curiosa coincidenza quella che ha portato l’amministrazione comunale a presentare proprio stamattina, a poche ore dalla notizia dell’arresto del superlatitante Matteo Me ...Per mancanza di una visione unitaria, non fu possibile affrontare insieme i casi Tangentopoli e mafia-appalti.