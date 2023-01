La Maddalena | la clinica in cui hanno arrestato Matteo Messina Denaro

Corriere della Sera

- Il boss scortato dai militari all'uscita dellaLadi Palermo dove è stato arrestato questa ...Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Il boss di Cosa Nostra è stato fermato 'nellaa Palermo , dove da un anno si sottoponeva a terapie', dice il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto. Non ha opposto resistenza. Un epilogo che pochi mesi fa era ... Clinica Maddalena, la direttrice: «Messina Denaro era in coda per fare un tampone» 1' DI LETTURA PALERMO - Il superlatitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato in una clinica palermitana, La Maddalena. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati ANTI - MAFIA ...Dalla premier Giorgia Meloni al presidente Sergio Mattarella. Le congratulazioni in seguito alla cattura del superlatitante. Un coro che si alza dalla maggioranza, dall'opposizione e da Bruxelles ...