L'HuffPost

Castelvetrano ha festeggiato l'arresto diDenaro in piazza con un flash mob. Anche questo è ...festeggiamento per l'arresto di un boss spesso osannato - non da tutti - a casa sua è una...... 'Il comandante dei Ros: Lo faremo collaborare' e 'alla maggioranza, intercettazioni ...in prima pagina del quotidiano di Confindustria è dedicato all'arresto del boss della mafia Matteo... La lezione Messina Denaro: lo Stato combatte la mafia. E spesso vince Era un ragazzino il colonnello Lucio Arcidiacono quando nelle campagne del catanese, dove è cresciuto tra basket, amici e parrocchia, si consumavano delitti pressoché ogni settimana. L’investigatore d ...Fine della latitanza per il superboss di Cosa Nostra, per catturarlo è stato usato il metodo ispirato al generale Dalla Chiesa.