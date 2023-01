La lettera preoccupata di Fratel Biagio a Papa Francesco per la situazione nella Chiesa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tante afflizioni animavano il cuore di questo piccolo ed umile frate, anche quando le forze gli stavano venendo meno, le sue premure erano per la. Unacheha scritto aquale ha espresso tutta la sua preoccupazione per la. C’era qualcosa che non va, proprio tra i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Bluerating.com

... Hunter, da sempre nel mirino dei repubblicani: "La commissione èche Biden abbia ... ha scritto in unaalla Casa Bianca. Alcuni ex collaboratori che lavorarono per Joe Biden negli ......èche Biden abbia immagazzinato documenti classificati nello stesso luogo dove risiedeva suo figlio mentre era coinvolto in affari con avversari degli Stati Uniti", si legge nellaUna lettera che Fratel Biagio ha scritto a Papa Francesco ... frati e delle sue religiose. Sono molto preoccupato perché la santa chiesa sta attraversando un momento difficile e sta subendo una forte ...Le Regioni chiedono un incontro urgente ai ministeri della Salute e dell’Economia: “La sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci ...