(Di lunedì 16 gennaio 2023) La foto più significativa di oggi è quella di Greta Thunberg che va a manifestare contro l'apertura di una miniera a carbone in Germania. Sì, proprio in Germania, dove rompono tanto le balle e i Verdi sono al governo. La Germania, infatti, sta adeguando la propria supply energetica in vista del 2035, quando la mobilità elettrica avrà mandato in pensione il vecchio e caro motore termico. Poi si sa: con i tedeschi non si scherza. E quando Greta va nelle centrali a carbone a protestare, la polizia la alzano di forza e la portano via.

Nicola Porro

La foto più significativa di oggi è quella di Greta Thunberg che va a manifestare contro l'apertura di una miniera a carbone in Germania. Sì, proprio in Germania, dove rompono tanto le balle e i Verdi sono al governo. La Germania, infatti, sta adeguando la propria supply energetica in vista del 2035, quando la mobilità elettrica avrà mandato in pensione il vecchio e caro motore termico.

La Germania (ipocrita) se ne sbatte: arresta Greta Thunberg e si dà al carbone. Sabato migliaia di persone, fra cui Greta Thunberg, hanno manifestato nelle vicinanze contro lo sgombero e il progetto di espansione della miniera di carbone di Garzweiler.