La furia di Pirlo | “è inutile scendere in campo” | il motivo dello sfogo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’esperienza di Andreain Turchia non può essere considerata entusiasmante, nelle ultime partite il Karagümrüksi è dimostrato comunque in ripresa. La squadra occupa la decima posizione e nell’ultima giornata è arrivato solo un pareggio contro il Kasimpasa, 2-2 il risultato. L’allenatore non ha gradito l’arbitraggio, in particolar modo il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore al minuto 101. “Se vogliono decidere le partite, èin”, è stato lodi Andrea. “Noi analizzeremo i nostri errori, ma gli arbitri devono anche analizzare e capire perché hanno preso una decisione del genere”. Il riferimento è al rigore concesso, considerato generoso: “èlavorare tutta la settimana per poi vedere questi episodi. Se vogliono ...

Corriere dello Sport

"Se vogliono decidere le partite, è inutile scendere in campo" . Andrea, ex centrocampista della Juventus , che si è tolto più di una soddisfazione nella stagione in corso , non ci sta e attacca gli arbitri dopo il pareggio subito dal suo Karagümrük contro il ...... contro cui ha combattuto per più di tre anni, ribellandosi conal destino, sfidandolo, ... è tuttora suo il record di gol su punizione diretta in serie A, ben 28, a pari merito con Andrea. ... Pirlo è una furia, strani episodi in campo: "È tutto deciso" Andrea Pirlo, tecnico del Karagumruk, è andato su tutte le furie dopo il rigore assegnato al Kasimpasa al 101', poi trasformato e costato la vittoria alla sua squadra.Il tecnico italiano si è scagliato contro l'arbitro dopo il rigore al 101' che gli ha negato la vittoria contro il Kasimpasa nel recupero.