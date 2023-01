La fine della globalizzazione e il ritorno dello Stato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Questo articolo èoriginariamente pubblicato sul numero 55 di We – World Energy, il magazine di Eni L’anno che ci lasciamo alle spalle segna l’avvio di una transizione verso un mondo diverso più che una rottura decisiva col passato. Continuità e cambiamento si innestano su una storia che ha cominciato ad accelerare già dopo la crisi finanziaria del 2008, quando il vecchio sistema neoliberale, globalizzato e fondato sull’unipolarismo americano ha iniziato a entrare progressivamente in crisi. Mentre l’America di Obama e Trump innalzava barriere doganali e stabiliva un controllo serrato degli investimenti esteri, l’Unione Europea annaspava nella crisi del debito e nel ritardo tecnologico, e nuovi autoritarismi come in Russia, Iran e soprattutto in Cina crescevano e si espandevano sullo scacchiere geopolitico. Ciò che aveva funzionato fino al 2008 iniziava a non ...

Libero Tv

Sconfitta allaserie originale proprio dalla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, non è ancora chiaro come questa misteriosa e ingannevole figura possa tornare al centro delle vicende ma d ...La cantante allaè diventata davvero "la promesse de l'année' ma, ormai ventunenne, si farà ...di Vasco Rossi alla più recente Il bene nel male di Madame in gara alla prossima edizione... Ivan Cottini e la fine della sua storia d'amore Sfruttando i telescopi Parkes e Askap di Csiro in Australia, è stata realizzata un’immagine ad altissima definizione dei campi magnetici nella Via Lattea, la nostra galassia. I dati arrivano dal proge ...Abbiamo giocato in modo pessimo, i giocatori devono imparare a prendersi le proprie responsabilità. A fine partita, ho visto delle scene che non mi sono piaciute. In settimana interverrò sul gruppo.