Radio Roma

"Con i nostri alleati c'è un rapporto leale, nel governoe anche qui, ma noi siamo ... Avevamo fatto molto per coinvolgere laRussa in un processo di integrazione...". Nel ...Sono stati questi i provvedimenti contenuti nel Milleproroghe che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento della Fnomceo , ladegli Ordini dei Medici, ascoltata questo ... La Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP in udienza dal Papa Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP. All’incontro, nella sala Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, h ...Dalla ricetta elettronica all’Educazione continua in medicina, dall’impiego dei laureati e degli specializzandi per far fronte alla carenza di specialisti a quello, in deroga al ...