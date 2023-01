La Dea ci insegna che l' Italia può essere un Paese per giovani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Rasmus Hojlund chi? Era la domanda che si ponevano i tifosi dell'Atalanta in estate, quando il club annunciava l'acquisto di questo sconosciuto danese. Risposta: Hojlund, quello forte. Ora tocca a tutti gli altri tifosi chiedersi perché non è stato ingaggiato dalla loro squadra del cuore. Si dirà che non c'erano i soldi e in effetti Hojlund non è arrivato gratis a Bergamo. Per lui sono stati sborsati ben 17 milioni allo Sturm Graz. Mica poco per un 19enne che giocava in Austria. Mica tanto per la dirigenza nerazzurra, che aveva da tempo sulla scrivania un pacco di fogli fitti di ottime referenze sul ragazzo. Non era l'unica: tanti altri club in Europa lo desideravano ma nessuno ha affondato il colpo. È vero, 17 milioni di questi tempi sono tanti per i clubni ma non sono troppi per chi sa vendere. L'Atalanta è capace e, con i soldi delle cessioni, è ...