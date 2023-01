La clamorosa profezia su Matteo Messina Denaro | “Si farà catturare”

Liberoquotidiano.it

Parto dall'ultima novità: la proposta di un fondo europeo avanzata in un documento di sei pagine dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Una scelta anticipata da un discorso a Bruges della ...Che siano proprio loro, i cinesi, a rappresentare la piùsmentita su terra per i NO - Vax... Scusandomi per la lunga divagazione ecco laN.1 - Volessi giocare in difesa, un vero e ... Rampini, profezia su Trump: "Se corre da indipendente...", scenari clamorosi 'Rafa Nadal si ritirerà al Roland Garros'. Alexander Zverev ha stupito tutti con questa profezia, al termine di un'intervista doppia per ...Ci sono segnali pesantissimi che lasciano sperare in una clamorosa rimonta in campionato: i tifosi possono ancora sognare ...