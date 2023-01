La Cgil dichiara guerra a Gesù | “Via la natività dall’ospedale”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Giordano nativita.mp4 A proposito di Tromboni, lane ha combinata un’altra. Non contenta dell’exploit di Bologna dove hanno trasmesso l’inno dell’Urss per l’elezione del segretario, adesso è lainsorge contro la. Non si può esporre in quadro con la nascita diin un ospedale: via le rappresentazioni sacre dai luoghi pubblici. Ecco insomma la nuova battaglia del sindacato: non per i diritti dei lavoratori, quelli se li sono dimenticati da tempo, ma contro i simboli cari a milioni di italiani. E perché non si può esporre? La spiegazione…. Continua ascoltando la video rubrica di Mario Giordano. L'articolo proviene da Nicola Porro.