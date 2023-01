La cattura del boss trapanese pone fine alla stagione della mafia stragista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) - Aveva preso il posto di Riinaguidacupola mafiosa. Per lui innumerevoli condanne per omicidio da quella del piccolo Giuseppe Di Matteo, alle stragi del '92 che costarono la vita ai ...

- Aveva preso il posto di Riina alla guida della cupola mafiosa. Per lui innumerevoli condanne per omicidio da quellapiccolo Giuseppe Di Matteo, alle stragi'92 che costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino, agli attentati'93 a Milano, Firenze e ...'Con ladi Matteo Messina Denaro , vince il diritto, vince la giustizia, vincono le Forze dell'... Silvio Berlusconi , in un video pubblicato su Instagram ha commentato l'arrestosuper boss ... Messina Denaro, il blitz dell'arresto e l'abbraccio tra i carabinieri. VIDEO La premier ha sempre indicato Borsellino come riferimento del suo impegno politico. L'arresto del boss è la vittoria dell'antimafia di destra. Con buona pace di Salvini e delle sue divise ...