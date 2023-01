La Capitale spinge il turismo | per il weekend inaugurale gli alberghi verso il sold out

Yahoo Finanza

... azionista al 23,8&% del, siedeva in Consiglio dal 2015. Le dimissioni sono state ...attese di Vivendi (che secondo ipotesi valuta Netco almeno 24 miliardi di euro) e di Cdp (che non si...Il consenso attuale nonall'ottimismo, ma se la storia ci insegna qualcosa è che nulla è mai definitivo. Quali sono ... le società value con un'attenta gestione dele la capacità di ... Lusso, fondi spingono filiera Italia ad unire le forze L’evento .Triplicato il tasso di occupazione delle strutture ricettive. Sanchez: «Frutto di un gran lavoro». Amaddeo: «Bene anche in primavera». Alberghi verso il tutto esaurito nel prossimo fine sett ...Il prezzo delle abitazioni a Roma è aumentato dell’1% nell'ultimo anno. Dopo questo incremento il prezzo si è attestato a 3.011 euro/m 2 nella Capitale, anche se negli ultimi 3 mesi dell’anno i prezzi ...