La Batmobile del 1989 | quella originale del film | è in vendita

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laè ine non è uno scherzo. Si tratta dell'esemplare costruito appositamente per ilBatman del, quello diretto da Tim Burton e che vede l'uomo pipistrello interpretato da Michael Keaton. Una pellicola che è stata un grande successo – è ilche ha incassato di più nelcon oltre 411 milioni di dollari - e che vede impegnati altri attori di primissimo piano come Jack Nicholson e Kim Basinger. Un'auto con il motore di un elicottero Tornando alla, che si potrà acquistare all'asta organizzata da Barrett-Jackson a Scottsdale dal 21 al 29 gennaio, è l'unica tra tutte quelle realizzate ad avere un motore a turbina, proprio come quello di un aereo. Costruita in Ohio dallo specialista Casey Putsch mettendo insieme parti provenienti ...

