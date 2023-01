L' 8 - 2 della Dea? Esagerato ma niente record | ecco la top5 delle goleade in Serie A

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie 16 gennaio - 09:56

Hardware Upgrade

Quel giorno ne segnò ben cinque, iniziando la scalata verso lo scudetto e verso il secondo titolo di capocannonieresua carriera. Gianni Rivera e Sandro Mazzola MILAN - ATALANTA 9 - 3 ...Già in giornata il ddl sarà esposto dal presidenteRegione Piemonte Alberto Cirio e dall'... che rappresentano insieme ai nostri medici la spina dorsale determinante dei nostri". Cadillac, il ritorno della Dea: dopo 60 anni di assenza, l'iconico ... Impressionante prova di forza della Dea, che riagguanta la Lazio a 34 punti. È la ventiquattresima volta nella storia della serie A che una ...La positiva modifica dell’articolo 19 della legge 157/92 in Manovra è un passo importante nel contrasto alla fauna selvatica in Italia. Le infinite sollecitazioni di Cia-Agricoltori Italiani al mondo ...