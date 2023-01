Kvaratskhelia | il papà | “A Napoli-Juve ho avuto la sensazione di essere in Georgia”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) lldi Khvicha, il signor Badri Kvaratsckhelia, che si trova ae ha assistito al matchntus allo stadio Maradona, ha rilasciato un’intervista alla tvna TV Imedi. Vari i temi trattati: tra cui come sta vivendo suo figlio l’avventura ale come si sta ambientando, il successo contro lantus in campionato e anche la passione con cui tanti tifosini seguono gli azzurri. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty –Ultime notizie, la parole deldi“Sono contento che siano venuti così tantini alla partita ...