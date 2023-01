Kvaratskhelia | il padre | Sono molto felice che mio figlio giochi nel club dove è stato Maradona

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Badridi Khvicha, ha parlato ai media georgiani, ecco le sue parole: "contento che siano venuti così tanti tifosi dalla Georgia ad assistere alla gara tra Napoli e Juventus. Eroquando vedevo la bandiera georgiana allo stadio. Sembrava di essere in Georgia. Quando sei ale guardi il calcio, penso non ci sia cosa più bella.che mioKhvichanelDiego. Siamo arrivati a Napoli lo scorso 27 dicembre, abbiamo festeggiato insieme il Capodanno con tutta la famiglia. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo".

Rubin Kazan ex club in cui ha giocatotra il 2020 e il 2022, ha pubblicato un video ... vicino al trasferimento a Torino nel 2021, tanto da aver soggiornato a Torino con suoe il ...Il club in cui ha giocato il georgiano(tra il 2020 e il 2022) ha lanciato sui social ... che in quel periodo aveva addirittura soggiornato a Torino con suo, per visitare le ... Kvaratskhelia, il papà: "Sono felice che mio figlio giochi nel club che ... Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media del suo paese. Ve ne riportiamo un estratto: "P ...Lo ha fatto con un contenuto social pubblicato sul suo profilo TikTok e centrato ovviamente sul suo ex gioiello, tra i protagonisti del match del Maradona.