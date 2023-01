Kiev | 18 morti in bombardamenti russi di ieri sull' Ucraina

Agenzia ANSA

Diciotto civili sono stati uccisi e 34 sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come ...... ha dichiarato Stoltenberg al quotidiano Handelsblatt in vista della riunione di questa settimana del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, che coordina le forniture di armi a, presso ... Kiev, almeno 9 morti a Dnipro, anche una 15enne Il missile ha preso di mira un condominio. Il presidente Zelensky contro il «silenzio codardo» del popolo russo. Preghiere in tutte le chiese. Shevchuk: «Sentiamo di pagare per la libertà un prezzo mo ...ROMA, 16 GEN - Diciotto civili sono stati uccisi e 34 sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshen ...