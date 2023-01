Kevin Spaecy a Torino | “non sono andato a vivere in una grotta”

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Spacey è indiscutibilmente tra gli attori più talentuosi e acclamati della sua generazione. Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al pluripremiato attore che, nel corso della sua carriera, ha dato volto memorabile a ruoli complessi, enigmatici e dinamici come, tra gli innumerevoli, quello del suo celeberrimo Frank Underwood nella popolare serie House of Cards. Quali impegni attendonosarà protagonista di un’attesissima Masterclass, lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.30 nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, alle 20.30 al Cinema Massimo (Sala Uno), introdurrà la visione di American Beauty di Sam Mendes. La vita didopo le denunce Parlando di come vive dopo le denuce ricevute per molestie, ...

Zazoom Blog

È incredibile comeSpacey si sia dissipato. Quando il mondo lo ha finalmente messo a fuoco grazie a due delle sue ... ex genero del re Harald V di Norvegia , e da un massaggiatore di cui...È incredibile comeSpacey si sia dissipato. Quando il mondo lo ha finalmente messo a fuoco grazie a due delle sue ... ex genero del re Harald V di Norvegia , e da un massaggiatore di cui... Ultime Notizie dai Blog 16:26:23 di lunedì 16 gennaio 2023 TORINO. «Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono ...Kevin Spacey è a Torino, per ricevere un premio alla carriera, e ha fatto alcune dichiarazioni in merito alle accuse per molestie.