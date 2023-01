(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lachin(Azerbaigian) “Basta inquinare, salviamo la natura, salviamo noi stessi”. Gli ecologisti azerbagiani, circa duecento persone in tutto che si danno il cambio ogni otto ore, scandiscono a voce alta i loro slogan. Da oltre trenta giorni stanno manifestando nella strada di Lachin e l’Armenia li accusa di bloccarla per motivi politici. Qui tutti rispediscono le InsideOver.

... è un autentico metodo per svuotare ildi armeni, causandone un esodo massiccio o " come denunciano voci armene " per commettere ungenocidio verso una comunità storica armena. ..."Sotto l'unione sovietica, in Azerbaigian c'erano tre basi militari russe", ci racconta una fonte governativa, "ora ci sono solo i soldati nel". Quello che si percepisce è che quello che è ... Karabakh, il nuovo fronte che preoccupa lo Zar [Korazym.org/Blog dell'Editore, 16.01.2023 – Vik van Brantegem] – L'assedio criminale azero dell'Artsakh/Nagorno-Karabakh equivale a condannare il popolo armeno dell'Artsakh a una lenta morte, mentre ...