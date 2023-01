Juventus | Vlahovic e Pogba verso la convocazione contro l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dusane Paulsi sono allenati con il resto dei compagni di squadra. Si avvicina il rientro in campo In casaprocede in maniera sempre più spedita il recupero di Dusane Pauldai rispettivi infortuni. Come riportato da Sky Sport, entrambi i calciatori hanno infatti preso parte all’allenamento odierno con i compagni. Il serbo ed il francese salteranno comunque gli ottavi di Coppa Italiail Monza, in programma giovedì. Ci sono invece speranze per una possibileper la prossima partita di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.