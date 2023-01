Juventus | Pogba e Vlahovic tornano in gruppo

Leggi su sportface

la brutta battuta di arresto contro il Napoli, con il pesantissimo 5-1 del Maradona arrivato dopo una lunga striscia di vittorie, ladi Massimiliano Allegri riparte, e lo fa con due buone notizie. Dusane Paulhanno svolto infatti tutto l'allenamento con la squadra, con una doppia seduta che ha visto al mattino allenamento all'aperto con i torelli, esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e partita finale, e nel pomeriggio lavoro in palestra. In settimana, per i bianconeri, ci sarà l'impegno in Coppa Italia contro il Monza, prima della sfida casalinga con l'Atalanta in campionato.