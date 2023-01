Juventus-Monza | Allegri squalificato in Coppa Italia | fu espulso in finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come pochi mesi fa, nel precedente in campionato, Massimilianonon sarà presente in panchina per la sfida della suacontro il. Stavolta si gioca all’Allianz Stadium e soprattutto in. L’allenatore paga l’espulsione nellacontro l’Inter della scorsa stagione, quando fu allontanato dalla panchina e quindiper avere lasciato la “propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del direttore di gara”. Giovedì sera in panchina dunque ci sarà Landucci. SportFace.