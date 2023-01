Juventus | la rivelazione di Report sulla carta Ronaldo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La nota trasmissione televisiva di inchiesta, che andrà in onda in serata, svela un particolare sconosciutofamigerata ””, oggetto di numerose intercettazioni. Il documento è uno di quelli che gli inquirenti starebbero cercando, per via della sua natura ritenuta incriminante e la sua rilevanza nel computo dell’inchiesta. Lasarebbe un accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro previsti dall’accordo con CR7. Un procuratore vicino al giocatore però ha raccontato in via anonima: “La scrittura privata esiste, manon l’hai mai firmata, l’ha firmata solo lainchiestaCosa fanno i ...

Juventus News 24

Lo stesso club sta cercando anche di prendere OUNAHI , centrocampistadel Marocco e ... In Francia danno per certo l'arrivo di ZIDANE sulla panchina dellaa partire da luglio. A ...La sua squadra travolge la5 - 1 e piazza un colpo pesantissimo per la corsa scudetto fermando la rimonta bianconera portandosi a +10 dagli uomini di Allegri. Nino D'Angelo, grande tifoso ... Grimaldo Juve, «prenderà il posto di Alex Sandro». Rivelazione La sconfitta di Napoli è stato un duro colpo per la Juventus, ma forse non avrebbe dovuto andare tutto in maniera così netta la partita.Juve, che ti sei persa: beffa Kvara! Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per un articolo che racconta il retroscena del mancato arrivo in bianconero della stella del Napoli: "Il dito ne ...