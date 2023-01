Juventus | fissata l’udienza preliminare per Agnelli e gli altri imputati | si inizia il 27 marzo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’ex presidente della, Andrea, e gliex vertici del club bianconero entreranno per la prima volta in tribunale il 27. È stataper quella datadei 13, compresa la stessa società, davanti al giudice Marco Picco dopo l’inchiesta della procura di Torino che ha chiesto il processo ipotizzando, a vario titolo, i reati di falso in bilancio, aggiotaggio informativo, ostacolo alle autorità di vigilanza, dichiarazione fraudolenta, derivante dall’uso di fatture per operazioni inesistenti con la conseguente indebita detrazione di Iva. Sotto la lente degli investigatori sono finite, finora, tre annualità: 2018, 2019 e 2020. Come persone offese sono state individuate la Consob e l’Agenzia delle ...

