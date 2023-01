Juventus | Del Piero | “Spogliatoio avverte problemi esterni | serve non andare allo sbando”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Nellosi avvertono i, sia a livello emotivo che di equilibri. Anche per questo motivo, a fine anno i risultati ottenuti dalla squadra e da Allegri andranno pesati sulla base di queste dinamiche. Può essere che la squadra si compatti con l’allenatore per uscirne, ma in questo momento di incertezza potrebbe anche non capitare. Sicuramente è da evitare il rischio che si vada“. Così Alessandro Del, intervenuto a Sky Calcio Club, commenta il momento della, che ha subito un pesante 5-1 nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, e vive un momento turbolento anche fuori dal campo, con l’inchiesta Prisma e le dimissioni del Cda e del presidente Andrea Agnelli, con tutte le possibili conseguenze. SportFace.

Tuttosport

...ha appena vinto la Supercoppa di Spagna ma che è finito ai marginiprogetto catalano etecnico Xavi. L'ex Psv e Lione stava già lasciando il Barcellona in estate per approdare alla...Vittorio Sgarbi , sottosegretario alla Culturagoverno Meloni , ha annunciato di voler porre un ... "Chi ha uno stadio di proprietà come laha più fatturato: a Madrid hanno fato un'enorme ... Del Piero, la Juventus e Allegri: "C'è una doppia opzione" A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro internazionale Mauro Bergonzi, attuale moviolista Mediaset: Parere sull'arbitraggio di Roma-Fiorentina ...Juventus, ripresa degli allenamenti dopo il Napoli: il report della seduta in vista del Monza La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo il giorno di riposo concesso da Allegri alla… Leggi ...