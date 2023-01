Juventus-Cuadrado | Allegri ritrova il colombiano per la Coppa Italia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laè pronta a riabbracciare Juanlo utilizzerà per la sfida dial rientro Laè pronta a riabbracciare Juanlo utilizzerà per la sfida dial rientro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilpotrebbe essere già in campo contro il Monza. Rientro importante per i bianconeri sulla fascia destra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laè pronta a riabbracciare Juan, Allegri lo utilizzerà per la sfida di Coppa Italia al rientro Laè pronta a riabbracciare Juan, Allegri lo utilizzerà per la sfida di ...Sul centravanti c'è l'Arsenal che si è visto soffiare Mudryk dal Chelsea. Possono andare via anchee McKennie Mg Torino 14/09/2022 - Champions League /- Benfica / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Dusan Vlahovic Lavende e a gennaio potrebbe partire anche ... Juve, ora Cuadrado poi Pogba, Vlahovic e tutti gli altri: Allegri volta pagina Uno dei giocatori più richiesti della Juventus rimane Weston Mckennie: il centrocampista americano, però, ha fiutato l'ennesima offerta ...Juve Monza: Allegri prepara il maxi turnover per la Coppa Italia. Le scelte in vista dell’esordio dei bianconeri nel torneo Secondo il Corriere dello Sport Allegri in Coppa Italia contro il Monza prep ...