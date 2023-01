Juventus | Cobolli Gigli | “Presidenza Agnelli? Ho sempre criticato l’acquisto di Ronaldo”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’ex presidente della, Giovanni, ha parlato al programma radiofonico “1 Football Club”. Ecco le sue parole: “Siamo in lutto. Come la nebbia presente al nord, lo stesso vale per la Juve. Non mi aspettavo un risultato simile con il Napoli, un 2-1 o un 3-1 sarebbe stato decisamente meglio rispetto al 5-1. Oggi è il giorno nel quale dovrebbe insediarsi il nuovo Cda, ma mi sembra chiaro che Elkann abbia deciso di proseguire con Allegri sino al termine della stagione e non cambierà nulla. Eravamo soddisfatti degli ultimi risultati; sapevamo, tuttavia, che giocare a Napoli sarebbe stato difficile, ma nessuno credeva che sarebbe terminata con un risultato simile. Nella ripresa i calciatori hanno mollato, ma lì entra in gioco anche una questione di immagine… Alcune squadre come l’Atalanta stanno risalendo, o anche la ...

