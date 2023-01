Juve | Porrini | «A Napoli una squadra remissiva»

Juventus News 24

Continua Marcello Lippi Antonio Conte Alessandro Del Piero Vladimir Jugovic Pietro Vierchowod Angelo Di Livio Michele Padovano Alessio Tacchinardi SergioMassimo Carrera Ciro Ferrara Paulo ...... Sebastian Giovinco, Marco Donadel, Pietro Vierchowod, Marco Borriello, Sergio, Lorenzo ... Un giorno mi chiama il giocatore: "Ho deciso, vado alla. Vieni a Torino". L'appuntamento è a casa ... Porrini: «Esonero Diamo un'altra chance ad Allegri» - ESCLUSIVA I 5 gol presi in casa del Napoli e non solo: tutti i momenti no di Massimiliano Allegri nella sua avventura alla guida della Juve I cinque gol presi venerdì sera al Maradona pesano come un macigno per ...Reduce dai 5 gol subiti a Napoli, la Juve si prepara ora per le prossime sfide contro Monza ... Di questo, e molto altro, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex difensore Sergio Porrini. E’ ...