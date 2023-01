Juve - Monza | Allegri non sarà in panchina | il motivo

Tuttosport

Massimiliano Allegri non siederà in panchina negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. La partita è in programma giovedì 19 gennaio alle 21 all'Allianz Stadium di ...Deve arrivare la risposta ai 5 schiaffi di Napoli: l'avversario è ildi Palladino, che in ... Governancecon Ferrero e Scanavino Mercoledì, infine, la Juventus avrà ufficialmente un nuovo Cda,... Juventus, debutto in Coppa Italia contro il Monza senza Allegri La settimana della Juventus inizia in campo con all’orizzonte due sfide in pochi giorni: giovedì 19 gennaio alle 21:00, contro il Monza, inizia la Coppa Italia, poi domenica 22 alle 20:45 all’Allianz ...Nuovo indizio social sul ritorno di Pogba e Vlahovic in campo. La Juve fa impazzire così i tifosi – FOTO Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono tornati a lavorare oggi interamente con il resto del gruppo, c ...