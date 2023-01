Calciomercato.com

centravanti di riferimento in attesa del recupero a tempo pieno di Vlahovic, mentre in ... Allegri è pronto a cambiare pelle alla sua, serve subito una reazione dopo l'umiliazione del ...Mi è piaciuto anche, il quale ha mostrato sempre di svolgere un operato impeccabile tutte le ... Il Milan attualmente si è perso e ladeve dimostrare di ritrovare i propri attribuiti in ... Juve-Milik, il punto sul riscatto: giocatore sereno, decisione in primavera L'attaccante polacco ha calciato una punizione impeccabile per regalare i tre punti alla Juventus. Vittoria per 1-0 per la Vecchia Signora contro ...L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato al programma radiofonico “1 Football Club”. Ecco le sue parole.