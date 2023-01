Juve | il comunicato del club su Pogba e Vlahovic | «Lavoro con la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 gennaio 2023)si sono allenati con il resto della: buone notizie per ladall’infermeria: ildelPaule Dusansono le buone notizie in casain questi giorni. I due, comedal, hanno infatti svolto l’intera seduta di allenamento con la. IL– «Doppia seduta per i bianconeri: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggioin palestra. Paule Dušan Vlahovi? hanno svolto tutto l’allenamento con la». LEGGI LE ULTIME ...