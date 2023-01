Juve | chi si rivede | Pogba e Vlahovic puntano l' Atalanta

Calciomercato.com

Nonostante le sirene di mercato che provengono dall'Inghilterra, l'attaccante serbo vuole tornare protagonista con la. In stagione ha già messo a segno sette reti tra campionato e Champions ...... insieme alla questione relativa alla 'carta di Ronaldo' della. C'èvorrebbe l'ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in ... Crollo Juve, scatta la rifondazione: da chi ripartire Juventus, aria di rivoluzione ... Probabilmente, in questa partita, ha capito anche chi potrà fare parte della prossima stagione e chi invece può rimanere. Nel frattempo la dirigenza continua a ...Il percorso di Napoli e Juve intrecciato anche per ciò che riguarda i temi caldi della politica del calcio: le parole colorite del presidente ...