Jeremy Renner saluta i fan dall’ospedale con una storia su Instagram VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023)hato i suoi fan, dopo l’incidente subito il 1° gennaio scorso, che lo sta costringendo a una lunga degenza; in unaaugura ai suoi follower una “notte molto speciale” mentre il letto in cui è disteso viene trasportato in una sala per un esame medico, e l’attore sussurra: “Ancora una volta”, con probabile riferimento all’imminente esame. I progressi nello stato di salute dell’attore sono stati costanti sin dal giorno successivo al ricovero, quandoè stato sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Al proposito, la sorella Kim aveva dichiarato, a nome della famiglia “Siamo felicissimi dei miglioramenti di; chi lo conosce sa che è un lottatore, e ...

Non solo Clint Barton/Occhio di Falco nell'universo Marvel.negli ultimi tempi si è fatto apprezzare anche nel ruolo di Mike McLusky in Mayor of Kingstown , la serie originale di Paramount+ creata dall'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan ...Dopo i preoccupanti aggiornamenti di pochi giorni fa sulle condizioni di, arrivano ora testimonianze più rassicuranti sull'attore volto del Marvel Cinematic Universe . Coinvolto in un terribile incidente con lo spazzaneve il primo giorno dell'anno, ora ... Jeremy Renner, sospiro di sollievo per i fan dopo l'incidente: le novità sulle sue condizioni Lo sceneggiatore e attore della serie di Paramount+ Hugh Dillon ha parlato del futuro dello show in seguito all'incidente nel quale è rimasto coinvolto Jeremy Renner: "Faremo qualsiasi cosa possa esse ...Dopo i preoccupanti aggiornamenti di pochi giorni fa sulle condizioni di Jeremy Renner, arrivano ora testimonianze più rassicuranti sull’attore volto del Marvel Cinematic Universe. Coinvolto in un ter ...