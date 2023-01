Jeremy Renner aggiorna i fan sulle sue condizioni con nuove foto dall’ospedale

(Di lunedì 16 gennaio 2023)si trova ancora in ospedale ed ha offerto ai fan unmentosuedi salute tramitee brevi video condivisi tra le storie di Instagram. La star Marvel è reduce da un brutto incidente sulla neve ed è stato sottoposto ad un importante intervento che gli ha permesso di trovarsi attualmente instabili. Nei giorni che hanno seguito la sua operazione,ha sempre cercato di tranquillizzare i propri fan, pubblicandoscattate in ospedale che hanno lasciato intendere quanto il peggio fosse ormai passato. Quando è rimasto vittima del gatto delle nevi sul quale si trovava il primo giorno dell’anno, in molti temevano il peggio, per cui ...

Best Movie

Dopo i preoccupanti aggiornamenti di pochi giorni fa sulle condizioni di, arrivano ora testimonianze più rassicuranti sull'attore volto del Marvel Cinematic Universe . Coinvolto in un terribile incidente con lo spazzaneve il primo giorno dell'anno, ora ...Che ne pensate Sperate che Mayor of Kingstown abbia una stagione 3 LEGGI -: il co - creatore di Mayor of Kingstown rassicura i fan sulle condizioni dell'attore LEGGI: Novità Paramount ... Jeremy Renner, sospiro di sollievo per i fan dopo l'incidente: le novità sulle sue condizioni Dopo i preoccupanti aggiornamenti di pochi giorni fa sulle condizioni di Jeremy Renner, arrivano ora testimonianze più rassicuranti sull’attore volto del Marvel Cinematic Universe. Coinvolto in un ter ...Continuano gli aggiornamenti sulla salute dell'attore Jeremy Renner. Jeremy Renner, il celebre volto del Marvel Cinematic Universe che, a Capodanno, è ...