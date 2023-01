Jazz | le note ibridate

il Resto del Carlino

Le difficoltà dei Golden State Warriors al di fuori del Chase Center sono benin questa ...Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua - Repliche domenica 15 gennaio UTAH-...Come si è avvicinato Jacopo Perosino alla musica Potrei raccontarti che mio nonno era un musicista della prima scenaastigiana, quei visionari che Paolo Conte ha definito ' Scimmie del', ... Note jazz da Detroit con Irene Robbins “Play what you feel”…suona ciò che senti. Tra musica, emozioni ed entusiasmo è un successo il concerto a “passi di Jazz” con la voce, il fascino, il cuore e il talento musicale di Beatrice Valente, ab ...“Play what you feel”…suona ciò che senti. Tra musica, emozioni ed entusiasmo è un successo il concerto a “passi di Jazz” con la voce, il fascino, il cuore ...