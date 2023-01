Italvolt stringe un importante accordo con StoreDot per le batterie a carica ultrarapida

Leggi su dday

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In base all’, Itavolt ottiene la possibilità di produrre leagli ioni di litio Xfc dell’azienda israeliana. Lavorerà anche come fornitore della stessa. Ceduti in licenza numerosi brevetti, anche relativi alla batteria che promette 160 chilometri di autonomia con una ridi appena cinque minuti....