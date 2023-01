Italvolt - Al lavoro con StoreDot per le batterie a ricarica ultra-rapida

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laamplia l'elenco dei partner tecnologici, con l'avvio di una una collaborazione strategica con, startup che può contare tra i suoi investitori realtà del calibro di Daimler Trucks, BP, Samsung o Volvo. L'intesa prevede, in particolare, che l'azienda israeliana conceda in licenza ala propria tecnologia die ad alta densità energetica e i diritti di proprietà intellettuale per la produzione diagli ioni di litio XFC presso la fabbrica prevista a Scarmagno, alle porte di Ivrea. Inoltre è compreso un contratto per la fornitura alla stessa, a prezzi predefiniti e per un determinato periodo di anni, di accumulatori prodotti in Italia. La tecnologia. L'accordo riguarda un programma di ...