Italiano non si dà pace sull' espulsione | ' Decisione affrettata | partita rovinata'

Sportitalia

A fine gara l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato così ai microfoni di DAZN:... Devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi ma purtroppopuoi giocare contro questa squadra ...Il matchdecolla, complici diversi errori ed imprecisioni in fase di costruzione da ambo le ... La Fiorentina tenta di ricompattarsi nel nuovo assetto in inferiorità numerica conche ... Fiorentina, Italiano non rimprovera i suoi: "Bravi a rimanere in partita" Roma-Fiorentina 2-0: spiegazione voti Fantacalcio. Le video-spiegazioni del Team Pagelle Fantacalcio sui voti di Roma-Fiorentina ...La domenica di campionato si preannuncia come uno degli snodi cruciali della stagione della Fiorentina. Non solo per l'avversario di stasera Redazione VN La premessa è che alla luce di quanto… Leggi ...