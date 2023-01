Italia | domani il lancio della nuova maglia Adidas

Formiche.net

Maltempo a Napoli , scuole chiuse. In conseguenza dell'avviso di Allerta meteo arancione diramato per l'intera giornata di, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e ...I funerali si terranno, martedì alle 14.30 a Frassenè. La sfida dei liberali in Italia. Problemi di ieri, oggi e domani Bartosz Bereszynski è pronto a fare il debutto con la maglia del Napoli, contro la Cremonese in Coppa Italia (domani ore 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it): "Ho lavorato tanto ...Esordio in panchina per Ballardini che ne convoca solo 20. In attacco Ciofani con Felix, spalleggiati da Buonaiuto. Napoli mostra il suo Lato B ...