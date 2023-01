Agenzia ANSA

... lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra () nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto, come riporta il Kyiv Independent. La Russia non è riuscita a raggiungere la maggior parte dei suoi ...Un forte messaggio dal punto didella comunicazione strategica che l'alleanza dà'. Lo ha ... nella regione di Lugansk: riferisce l'Istituto per lo studio della guerra (), think tank ... Isw, in vista 'azione decisiva' russa nei prossimi 6 mesi - Europa È probabile che il Cremlino voglia "condurre un'azione decisiva nei prossimi sei mesi" per riprendere il controllo della situazione in Ucraina dopo una serie di fallimenti e di controffensive ucraine ...