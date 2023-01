Israele | fermata un’italiana | altri due connazionali aggrediti dai coloni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’esercito diha fermato una cittadina italiana di circa 50 anni, Stefania Costantini. Lo scrive l’Ansa, secondo cui la connazionale si trovava nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme, in Cisgiordania. Le truppe israeliane stavano svolgendo un’operazione militare, ma non è chiaro perché abbiano fermato Stefania Costantini che è stata portata via in modo violento. Le autorità diplomatiche italiane, il consolato a Gerusalemme e l’ambasciata instanno seguendo il caso. Stefania Costantini, 50 anni, italiana, è stata arrestata dall’esercito israeliano in Cisgiordania per ragioni che non sono chiare. Foto Twitter @ytirawi, arresto diFonti locali, citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, hanno riferito che “i soldati dihanno fatto irruzione nella casa del ...

Secondo quanto si apprende, non sono chiari al momento i motivi per cui è stata. Le autorità diplomatiche italiane, il consolato a Gerusalemme e l'ambasciata instanno seguendo il ... (ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GEN - E' appena partita dall'aeroporto di Tel Aviv, con destinazione Roma, l'attivista Stefania Costantini, fermata questa mattina dai soldati israeliani nel campo profughi di ...