Isola dei Famosi | ex naufrago vittima di una rapina | “Mi hanno minacciato con un coltello”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nella giornata di ieri ad attirare l’attenzione degli utenti dei social è stata la IG Story di un ex volto dell’dei. Si tratta di Matteo Diamante, exed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato sul web, il ragazzo è statodi una. “Micon L'articolo

TuttoSulGossip

...il primo capo di un governo unitario interessato a realizzare ingenti opere pubbliche nell', ... sperando " per il tramitepropri parenti e colleghi d'Oltreoceano " che la Sicilia potesse ...... per disegnare un futuro scevro dallo stigma che continua a caratterizzare la nostra, tutt'... 'L'assegnazionebeni confiscati e la loro rivalutazione sono una risposta concreta al fenomeno ... L’Isola dei Famosi Anticipazioni: anche Soleil Sorge nel cast Il rumors virale Onde magiche scavalcano la diga foranea del porticciolo di Camogli, ma anche Punta Chiappa; superano il Castello della Dragonara e bagnano le case ...Negli ultimi mesi lo scontro si è intensificato, forse anche a causa delle elezioni previste nel 2023 in entrambi i paesi ...