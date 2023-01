Agenzia ANSA

Pensiamo alle grandi battaglie per diventare membri elettivi neldi Sicurezza delle ... L'sta vivendo una delle più dure repressioni civili di sempre. Come dovrebbe muoversi la comunità ...Il debole e impopolare Fontana, eletto in unregionale marcato da FdI sarà la migliore ...8% e il 46.8% e Majorino, impegnato contro l'tra il 31% e il 36% mentre Izi per Repubblica ... Iran: Consiglio comunale Pescara, appello contro repressione Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca, ha affermato che l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione è solida e che i dati macroeconomici dell ...PESCARA - La vicinanza della comunità pescarese al popolo iraniano sarà oggetto dei lavori del Consiglio comunale che tornerà a riunirsi lunedì 16 gennaio ...