Inutile giocare | Andrea Pirlo perde il controllo | un complotto in Turchia?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'ombra delarbitrale contro? E' lo stesso tecnico italiano del Fatih Karagumurk, squadra decima nella SuperLig, la Serie A turca, ad avanzare il sospetto, subito dopo l'infuocato derby del Corno d'oro sul campo del Kasimpasa. Gli ospiti sono in vantaggio per 2-1 fino al 101', quando in coda a un recupero monstre l'arbitro concede ai padroni di casa un rigore. Dal dischetto, Bahoken non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-2. Piccolo particolare, lo stadio del Kasimpasa è intitolato al presidente turco Erdogan e molti sospettano, per questo, che ci possano essere arbitraggi compiacenti. L'ex allenatore della Juventus si è mostrato particolarmente nervoso, già subito dopo il fischio finale. Un fatto piuttosto insolito per chi, come lui, nel suo anno e mezzo in panchina è stato accusato semmai di detrattori di ...